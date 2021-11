Heilbronner Weihnachtscircus "Russische Weihnachten"

Es gibt wohl keine Nation, in der die Circuskultur so gefördert wird, und einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat, wie in Russland. Circusshows werden genauso aufwendig produziert wie große Theaterinszenierungen. Kostüme, Requisiten, Musik, Choreographie und nicht zuletzt die artistischen Leistungen auf absolutem Weltniveau sind konkurrenzlos.

Dies wird die mit Abstand größte und organisatorisch am schwersten zu realisierende Show, die in Heilbronn jemals gezeigt wurde!

Und wie immer wird es auch ein „Drumherum“ mit viel Liebe zum Detail geben. Dazu gehört vor allem die vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt.

Nachdem der Weihnachtszirkus letztes Jahr leider abgesagt werden musste, heißt es in diesem Jahr:

Manege frei für über 70 Weltklasseartist*innen!

Marek Jama mit seinen exotischen Tieren

Truppe Zola - Schleuderbrett

Vardanyan Brothers - Schwerter-Show

Truppe Karsanovy "Empress" - Gruppenjonglage

Marek Jama - Freiheitsdressur

Garcia Brothers - Handstandsensation

Duo Garcia - Raketensensation

Clowns-Trio "Without-Socks"

Extreme Light - LED Dance Crew

Jidinis & Company - Magic Show

Truppe Saralaev - Perche

Truppe Zola - Hand-Voltigieren

uvm.

Große Familienvorstellung am 17. Dezember, 15.30 Uhr

Festliche GALA - PREMIERE am 17. Dezember, 20 Uhr

weitere Vorstellungen:

täglich 15:30 und 20 Uhr

Heiligabend, 24. Dezember um 14 Uhr

Sonntag, 9. Januar nur um 15:30 Uhr

Weitere Infos auf www.weihnachtscircus.com