Heilbronner Weihnachtscircus "Zuhause ist da wo deine Freunde sind"

Eine wunderbare Freundschaft verbindet die Menschen aus Heilbronn und Umgebung mit dem Heilbronner Weihnachtscircus – und das seit mehr als 20 Jahren!

Der Heilbronner Weihnachtscircus hat Freunde aus der ganzen Welt eingeladen, ein riesiges Artistenensemble, goldprämiert auf den internationalen Circusfestivals rund um den Globus. Mit ihnen und dem Publikum, möchte der Weihnachtscircus gemeinsam Weihnachten feiern, und die Geschichte des Heilbronner Weihnachtscircus weiterschreiben.

Die Holmikers kommen! Bereits 1993 haben Sie damit begonnen, ihre sportliche Leidenschaft zum Kunstturnen in eine Comedy-Horror-Show zu verwandeln. Mit Präzision und Disziplin ist daraus eine unschlagbar komische Nummer geworden, die den Akteuren und dem Publikum gleichermaßen Spaß macht. „Desire of Flight“ – ein atemraubender Strapatenflug hochunter die Circuskuppel, ohne jede Sicherung. Es ist das Gegenspiel aus Anmut, Leichtigkeit und Gefahr, das den Zuschauer sprachlos zurücklässt. Dafür haben Sie die höchste Auszeichnung auf dem „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ gewonnen, einen Goldenen Clown! Es wird voll in der Manege, denn dort werden die 13 Artisten der Truppe Zola aus der Mongolei erwartet. Einzigartige Artistik! Ein Feuerwerk atemberaubender Sprünge, und weltweit einzigartig: die Menschenpyramide bestehend aus 6 Artisten und insgesamt 14 Meter hoch! Auch diese Ausnahmeartisten wurden mit einem „Bronzenen Clown“ ausgezeichnet. Chistirrin heißt auf Spanisch so viel wie „Witzchen“. Das ist deutlich untertrieben, denn Marco Antonio Vega, so sein bürgerlicher Name, ist Manegenpräsenz pur, einfach ganz große Comedy.

Viele weitere spannende Klassiker und echte Newcomer der Zirkuswelt präsentieren ein Programm voller Höhepunkte.

Selbstverständlich gibt es veranstaltungsbegleitend auch in diesem Jahr eine vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt.

Tickets sind ab sofort erhältlich !

Große Familienvorstellung am 16. Dezember um 15:30 Uhr

Festliche GALA - PREMIERE am 16. Dezember um 20 Uhr

weitere Vorstellungen:

täglich 15:30 und 20 Uhr

Heiligabend, 24. Dezember um 14 Uhr

Sonntag, 9. Januar nur um 15:30 Uhr