Nur in Heilbronn treffen sich jedes Jahr über 80.000 kleine und große Circusfans zum schönsten Weihnachtsevent in Baden-Württemberg.

Das Gesicht des kommenden Heilbronner Weihnachtscircus ist eindeutig René Casselly, „Let‘s Dance-Gewinner“ und mit einem Goldenen Clown preisgekrönter Artist auf dem „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.

René, die jungen chinesischen Artisten der „Dezhou Acrobatic Troupe“ und 50 weitere Star-Artistenpräsentieren ein unvergleichbares Spektakel voller Kraft, Dynamik und Lebensfreude.

Weihnachten und der Heilbronner Weihnachtscircus – seit 24 Jahren einfach unzertrennlich.

ALLES NEU:

Mehr Komfort und mehr Service in den komplett neuen Zeltanlagen. Eine verbesserte Panoramasicht - erstmals in Balkonlogen, eine noch steiler ansteigende Sitzeinrichtung und bessere Komfortsitze in jeder Reihe. Ein größeres Gastronomiezelt mit noch mehr weihnachtlichen Angeboten und einem exklusiven VIP-Bereich. Ein tolles neues Erlebnis, das so richtig gut auf die neue Show des Heilbronner Weihnachtscircus einstimmt.