× Erweitern Weihnachtsmarkt Heilbronn

Weihnachtliche Stimmung kehrt alljährlich im Herzen der Stadt am Neckar ein, wenn der Heilbronner Weihnachtsmarkt zur Adventszeit seine Pforten öffnet und das abendliche Lichtermeer erstrahlt.

Es wird kalt, die Tage werden kürzer und manch einer sehnt sich nach Licht und Wärme. Da kommt der Weihnachtsmarkt gerade recht.

Mit strahlendem Lichterglanz, dem Duft nach Gebäck, Glühwein und Punsch verwandelt sich die Heilbronner Innenstadt in eine atmosphärische Winterwelt. Vom 27. November bis 22. Dezember heißt es wieder bummeln, genießen und gemeinsam gemütliche Stunden verbringen.

Auf dem Marktplatz, Kiliansplatz, in der Sülmerstraße und der Fleiner Straße werden in über 70 dekorativ geschmückten Holzhäuschen tausende Geschenkartikel angeboten. Dazu erstrahlt die ganze Innenstadt vom Neckar bis zur Allee in einer festlichen Weihnachtsbeleuchtung. Die Düfte von gebrannten Mandeln, kandierten Äpfeln, Bratwürsten, Glühwein und Lebkuchen verführen die Besucher, ob klein oder groß, zum Schlemmen und Genießen. Als besonderes Souvenir gilt der dekorative Keramikbecher mit dem Motiv der Kilianskirche, in dem Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Tee ausgeschenkt wird.

Highlights

Besondere Attraktionen sind eine Almhütte und ein sieben Meter hoher Glühwein-Glockenturm auf dem Marktplatz, sowie eine gemütliche Scheune auf dem Kiliansplatz. Für die Kleinen gibt es ein antikes Karussell auf dem Marktplatz. Ein Flieger am Hafenmarkt und ein kleines Riesenrad in der Fleiner Straße sorgen auch vor dem heiligen Fest schon für glückliche Kinderaugen.

Programm

Auf dem Marktplatz unter dem Weihnachtsbaum treten fast täglich Chöre und Musikvereine auf. Zum dritten Mal wird in Kooperation mit dem Studiengang Internationales Weinmanagement an der Hochschule Heilbronn ein Glühweintest stattfinden. Die geladenen Jurymitglieder werden von einem Sommelier fachmännisch angeleitet, während sie die Glühweinsorten des Heilbronner Weihnachtsmarktes probieren.

Nightshopping

Viele Läden in der Innenstadt bieten individuelle und kreative Geschenkideen während der Weihnachtszeit. Am 1. Dezember, einem Samstag bietet der innerstädtische Handel beim Nightshopping die Möglichkeit, entspannt und losgelöst vom Alltag die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die meisten Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, die Verkaufsstände des Heilbronner Weihnachtsmarktes bis 23 Uhr.

Der Nikolaus kommt

Der Nikolaus kommt natürlich am Mittwoch, 6. Dezember. Mit im Gepäck hat der Mann mit dem Rauschebart einen Sack mit Süßigkeiten, die er an die braven Kinder verteilt. Um 17 Uhr legt der vielbeschäftigte Mann noch einen Stopp in der Tourist-Information in der Kaiserstraße ein.

Kruschtles- und Bastlermarkt

Der traditionelle "Kruschtles- und Bastelmarkt" findet am Sonntag, 2. Dezember von 11 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz und in der Rathausgasse statt. Der Flohmarkt gibt vor allem Kindern die Gelegenheit, ihre nicht mehr benötigten Spielwaren oder Bücher zu verkaufen. Für sie ist der Markt kostenlos. Aber auch Bastler oder Hobbykünstler dürfen gegen geringe Standgebühr am Markt teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr Am 04.12. bis 19 Uhr Almhütte & Scheune So. - Mi. bis 21 Uhr Do. - Sa. bis 22 Uhr Am Samstag, 1. Dezember 2018 ist Nightshopping! Die Verkaufsstände und der Handel sind bis 23 Uhr geöffnet.