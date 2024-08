Seien Sie dabei, wenn an zehn genussvollen Tagen Weingüter und Genossenschaften der Region stolz ihre mehr als 350 edlen Tropfen präsentieren.

Abwechslungsreiche Veranstaltungen rund um den Wein – ob in Form von Themen-Weinproben oder Weinführungen laden zum Erleben und Genießen ein. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Livemusik rund um das Rathaus rundet das Heilbronner Weindorf ab.

HNV-Nachmittag: Jeder der mit seinem HNV-Ticket am Montag, 9. September von 16 bis 19 Uhr an den Stand des HNV kommt, erhält einen Gutschein in Höhe von 3 Euro für die Weindorf-Stände (Gastronomie und Wein) geschenkt.

Happy Day: Am Mittwoch, den 11. September kommen Sie in den Genuss besonderer Rabattaktionen an allen Weindorf-Ständen.

Geschenk-Idee: Weindorf-Gutscheine

Gutschein-Blöcke für das Heilbronner Weindorf gibt es ab 1. August in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 oder bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn in der Binswanger Straße 150.

Öffnungszeiten des Heilbronner Weindorfs

Montag bis Freitag: 16 bis 23 Uhr

Samstag: 14 bis 23 Uhr

Sonntag: 14 bis 22 Uhr