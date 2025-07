Öffnungszeiten des Heilbronner Weindorfs

Montag bis Freitag: 16 bis 23 Uhr

Samstag: 14 bis 23 Uhr

Sonntag: 13 bis 22 Uhr

Seien Sie dabei, wenn an zehn genussvollen Tagen Weingüter und Genossenschaften der Region stolz ihre mehr als 350 edlen Tropfen präsentieren. Abwechslungsreiche Veranstaltungen rund um den Wein – ob in Form von Themen-Weinproben oder Weinführungen laden zum Erleben und Genießen ein. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Livemusik rund um das Rathaus rundet das Heilbronner Weindorf ab.

Happy-Day. Am Mittwoch, 17. September kommen alle Besucher in den Genuss besonderer Rabattaktionen an allen Weindorf-Ständen.

HNV-Nachmittag. Jeder der mit seinem HNV-Ticket am Montag, 15. September von 16 bis 19 Uhr an den Stand des HNV kommt, erhält einen Gutschein in Höhe von 3 Euro für die Weindorf-Stände (Gastronomie und Wein) geschenkt.

Angebote der Tourist-Information. Die Tourist-Information Heilbronn in der Kaiserstraße 17 liegt quasi auf dem Weindorfgelände. Hier gibt es nicht nur Infos zu touristischen Angeboten während des Weindorfs, sondern täglich bis 21 Uhr auch Souvenirs und Andenken an das herzliche Fest und die Stadt Heilbronn.

Fahrrad sicher und bewacht abstellen und das Weindorf genießen!

Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Heilbronn bietet traditionell an 2 Abenden eine Fahrradwache an. In der unteren Neckarstraße, direkt an der Friedrich-Ebert-Brücke können Sie ihr Rad abgeben und wir passen darauf auf, während Sie das Weindorf genießen! Das Angebot ist kostenfrei.

Ende Gelände. Immer wenn’s am Schönsten ist, muss man aufhören! Auf dem Heilbronner Weindorf verkünden zwei Trompeter täglich in Tracht mit dem Lied „Il Silenzio“ die Schließung der Stände.

Geschenk-Idee: Weindorf-Gutscheine

Gutschein-Blöcke für das Heilbronner Weindorf gibt es in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 oder bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn in der Binswanger Straße 150.