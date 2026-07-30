Heilbronner Weindorf

auf dem Markplatz

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Heilbronn 74072 Heilbronn

Genieße das Heilbronner Weindorf 2026 - eines der größten Weinfeste in Baden-Württemberg.

Vom 10. bis 19. September verwandelt sich der Marktplatz in eine der schönsten Weinfest-Locations der Region: Entdecke zehn Tage lang rund 400 Weiß- und Rotweine, Sekte, Seccos sowie alkoholfreie Erfrischungen. Auch kulinarisch hat das Weindorf viel zu bieten: Von regionalen Spezialitäten bis zu beliebten Streetfood-Klassikern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Livemusik, Weinproben und Führungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Freu dich auf zehn Tage voller Genuss, Begegnung und Atmosphäre mitten in Heilbronn.

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Heilbronn 74072 Heilbronn
Stadt & Weinfeste

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