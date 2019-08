Bei einem Blick über die Weinberge und die Stadt feiert Heilbronn erstmalig an einem Sonntag mit dem Weinlesefest am Wartberg den symbolischen Auftakt in die Saison. Das Heilbronner Weinlesefest ist vor allem wegen seiner besonderen Atmosphäre so beliebt. Auf den Weinterrassen beim Hochbehälter am Wein Panorama Weg unterhalb des Höhenrestaurants Wartberg liegt einem die Stadt zu Füßen. Mit einem traditionell gehaltenen Programm ist das Fest seinem Ursprung, einem „Hocketse der Wengerter zum Weinleseauftakt“, stets treu geblieben. Auch wenn heute die Weinlese zu diesem Zeitpunkt schon voll im Gang ist.