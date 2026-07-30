Heilbronner Weinlesefest

Die Weinlese feiert die Weinstadt Heilbronn mit einem gemütlichen Weinlesefest mitten in der Weinberglandschaft Wartberg.

Nach einer geführten Wanderung, mit Start an der historischen Baumkelter, erwartet Sie ein unterhaltsames Programm und allerlei Kulinarisches.

Vorläufiges Programm

12 Uhr Beginn des Weinlesefest an den Weinterrassen beim Hochbehälter mit Bewirtung

13 Uhr Treffpunkt an der alten Baumkelter in der Riedstraße 29 nahe Weingut Rolf Heinrich/ Weingut G.A. Heinrich. Begrüßung durch das Käthchen von Heilbronn, Ausschank von neuem Wein

13:30 Uhr von der historischen Baumkelter startet eine geführte Weinwanderung entlang des Wein Panorama Wegs zum Wasserhochbehälter am Wartberg

15 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung

16 Uhr Begrüßungsreden mit dem Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn Daniel Drautz, Oberbürgermeister Harry Mergel, dem Vizepräsidenten des Weinbauverbandes Württemberg Peter Albrecht, der Württembergischen Weinkönigin und dem Käthchen von Heilbronn

gemütlicher Ausklang mit Musik

Da die Parkplätze auf dem Wartberg sehr begrenzt sind, bitten die Veranstalter darum, wenn möglich, den öffentlichen Nahverkehr (Linie B) zu nutzen. Späteste Rückfahrt vom Wartberg ist um 18:08 Uhr.