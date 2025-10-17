Berufswelt Heilbronn 2025

Am 17. und 18. Oktober 2025 findet die Messe „Berufswelt Heilbronn“ im redblue statt. Ob Aus- und Weiterbildung oder aktuelle Jobangebote für Fachkräfte und Berufserfahrene:

Das vierte Mal unter einem Dach am größten Messestandort der Region Heilbronn-Franken.

Die Berufswelt bietet dir:

die Chance ganz ungebunden mit Unternehmen in Kontakt zu kommen

einen ersten Eindruck über das Unternehmen zu erhalten

Last-Minute-Börse: Für alle die noch kurzfristig einen Job oder eine Ausbildung suchen

ein breites Angebot an Ausbildungs-, Studiums- und Stellenangeboten

wichtige Informationen für Quereinsteiger oder Weiterbildungsmöglichkeiten

zahlreiche Fachvorträge

Hier könnt ihr ganz ungezwungen und in lockerer Atmosphäre den Ausstellern Fragen stellen, euch Tipps holen und einen ersten Eindruck hinterlassen!

So erhöht Ihr eure Chancen auf ein richtiges Bewerbungsgespräch und kommt so eurem Traumjob immer näher!