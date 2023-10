Dj Double D und DJ Georg haben früher das lgendäre LOGO in Neckarsulm zum Beben gebracht, dies tun sie jetzt nach über 30 Jahren wieder… bei uns in der Lions Lodge! Wir freuen uns auf feinstes aus Funk & Soul und andere besondere musikalische Raritäten und last but not least auf die HN de Luxe community, die weiß was feiern heißt.