Heiler & Panhans: 50 Jahre Bühnenjubiläum

Welthits, Gags und Stories mit Witz und Tücke

- auf schwäbisch und auch mal außerschwäbisch serviert -

Alles begann 1969 mit ersten Proben der berühmt-berüchtigten Beat-Rock-Fusion Formation „SPES“. Ab 1970 machten Auftritte OpenAir auf dem Stuttgarter Marktplatz, im Atlantic Jazz Club in der Büchsenstrasse und in den Gemeindehäusern und bei Schulfesten rund um Stuttgart Furore. Viele erfolgreiche Einzel- und gemeinsame Projekte folgten in den darauffolgenden Dekaden.

Ala Heiler und Stups Panhans verstehen sich blind und präsentieren nun ihre mitreißende Show zum Bühnenjubiläum mit großer Spielfreude. Die beiden „schwer erziehbaren“ Multitalente mischen mit unwiderstehlichem Charme und trockenem Humor Songs und Geschichten, hintersinnig und oft spontan im Dialog mit ihrem Publikum. Das singt mit, redet mit, lacht mit, ....

Alles ist handgemacht und die beiden grooven sich lässig und spielerisch mit zwei vielseitigen Stimmen und einer erstaunlichen Anzahl echter analoger Instrumente durch ihr buntes Programm. In schneller Folge wechseln schräge Szenen, Parodien, Welthits der Kinks, Beatles und Stones überwiegend auf schwäbisch, eigene Songs, Blues, Rock´n Roll, Gags, Stories und Gedichte. Bunt, frech, originell und einzigartig!

Jetzt im Quintett:

Ala Heiler, Jörg Panhans, Alex Santana, Jogi Zunker & Peter Schmidt