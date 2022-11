Die Heilig Abend Kult Party

Schon wieder Weihnachten? Nun ist es ewig her das wir uns zusammen an Heilig Abend trafen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. WE ARE FAMILY

► Welcomedrink für alle bis 23 Uhr

Main: 90er & 2000er Ohrwürmer mit DJ ALBO

Secret Garden: Deep & Tech House mit ESKA

Cube: Oldschool & HipHop

Food Lounge: Christmas Vibes & Christmas Pizza

Einlass: ab 18 Jahren