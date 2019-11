Oh du fröhliche, oh du fröhliche, oh du feuchtfröhliche Weihnachtszeit...

Traditionell versammeln sich Jung und Alt zum heiligen Morgen in der Kirchheimer Innenstadt. In diesem Zuge öffnet die Minibar ihre Türen für alle Feierfreudigen. House und Disco gibt es von: Josh b2b Bertan und Jaissle b2b Pana.

• Beginn 10:30 Uhr

• Don't forget your dancing shoes