Heiliger Morgen / Platz der kleinen Freiheit

Oh du fröhliche, oh du fröhliche, oh du feuchtfröhliche Weihnachtszeit...

Traditionell versammeln sich Jung und Alt zum heiligen Morgen in der Kirchheimer Innenstadt. Auch dieses Jahr ist wieder so einiges auf dem "Platz der kleinen Freiheit", in der Widerholtstraße, geboten. Glühweinausschank macht den gemütlichen Platz in der Innenstadt von Jahr zu Jahr mehr zum Treffpunkt.

Start ist um 10 Uhr, um 14 Uhr geht das letzte Getränke über die Theke im Außenbereich danach geht es in der Wunderbar noch bis 16 Uhr weiter