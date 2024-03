In den Knospen von Bäumen und Sträuchern steckt so viel Energie wie in keinem anderen Pflanzenteil. Wir können die vitalen Kräfte der Knospen in unserer Ernährung und Heilkunde nutzen. Sie sind wahre Wunder.

Im Vortrag erfahren sie von den vielfältigen Heilwirkungen der Bäume und Anwendung der Knospenpräparate für zu Hause.

Anmeldung ist erforderlich.