Heilpflanzen-Exkursion

Jeder Rundgang beginnt gut gestärkt mit einem grünen Wiesen-Cocktail. Im Gepäck haben alle einen Stift, Klebestreifen zur Gestaltung eines eigenen kleinen Herbariums.

In Blättern, Blüten, Samen, Früchten und auch Wurzeln entdecken Sie Erstaunliches an Heilkraft für Ihre Hausapotheken. Sie lernen, wo das richtige Heilkraut zu finden ist, wie Sie es sicher bestimmen, aufbewahren, verarbeiten und auch anwenden. Hier finden Sie Antworten auf viele Ihrer Fragen. Auch an Rezepten und Ideen wird es nicht fehlen.

Bitte mitbringen