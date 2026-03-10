Ausstellung Heilung von Michael Hieronymus

Kann Kunst heilen ?
Ja sie kann !
Die filigranen Objekte, die großen Stahlarbeiten, die Papierarbeiten,
die großformatigen Gemälde, die Schrifttafeln und die poetischen Installationen
von Hieronymus begleiten Sie durch die Burg und führen Sie in Räume in ihrem Innern, die strahlen wollen.
Die Ausstellung ist am 3. Oktober (Vernissage für geladene Gäste), am 04. Oktober von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie am 10. Oktober von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am 11. Oktober von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu besichtigen.