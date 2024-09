Metalnight

Wer in einer finanziell schwierigen Situation ist, bekommt die Möglichkeit einer Ermäßigung auf 2 € Eintrittspreis. Gäste bekommen die Ermäßigung nach Vorzeigen einer KreisBonusCard oder einem Geflüchteten-Ausweis. Alternativ können Gäste an team@epplehaus.de eine Nachricht schreiben mit dem Betreff „Ermäßigung für (Name der Veranstaltung)“ und somit einen Platz auf der Gästeliste bekommen.

Nach der Sommerpause melden wir uns mit der vollen Ladung Black Metal zurück. @booetes_void werden die pure Dunkelheit verbreiten. Mit als Co-Headliner sind die Jungs von @anheimband, die einen brachialen Sound an den Tag legen und @drud_official aus dem Schwarzwald.

Und im Anschluss gibt’s die Aftershow mit den @bierkellerkinder