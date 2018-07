Heimat zwischen Demokratie und Diktatur

Das Werk des Fotografen Walter Kleinfeldt, der 1920 in Reutlingen ein „Photohandels-Haus“ eröffnete, ist facettenreich. Als Architekturfotograf arbeitete er für renommierte Kunden und setzte gekonnt die pittoreske Reutlinger Altstadt und die karge Schönheit der Schwäbischen Alb in Szene. Mit wachem Blick dokumentierte er zudem den Alltag in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus: Straßenbau, Kartoffelernte, Trachtenumzüge, Manöver der Wehrmacht – bis hin zu den Aufnahmen der zerstörten Reutlinger Altstadt im Frühjahr 1945.

Über 200 Fotografien aus dem facettenreichen fotografischen Werk werden in der Ausstellung präsentiert. Kleinfeldts Aufnahmen, die sich ästhetisch an der modernen sozialdokumentarischen Bildsprache der Neuen Sachlichkeit orientieren, zeigen eine vergangene Welt: authentisch, politisch, poetisch, ruhig, pulsierend. Einen reizvollen Kontrast bieten Fotografien, die Volkmar Kleinfeldt in den letzten Jahren von denselben Standorten wie sein Vater gemacht hat – Gegenwart trifft auf Vergangenheit.