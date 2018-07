Heimat zwischen Demokratie und Diktatur

Das Werk des Fotografen Walter Kleinfeldt, der 1920 in Reutlingen ein „Photohandels-Haus“ eröffnete, ist facettenreich. Als Architekturfotograf arbeitete er für renommierte Kunden und setzte gekonnt die pittoreske Reutlinger Altstadt und die karge Schönheit der Schwäbischen Alb in Szene. Mit wachem Blick dokumentierte er zudem den Alltag in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus: Straßenbau, Kartoffelernte, Trachtenumzüge, Manöver der Wehrmacht – bis hin zu den Aufnahmen der zerstörten Reutlinger Altstadt im Frühjahr 1945.

Wie viele Kriegsheimkehrer war der Reutlinger Walter Kleinfeldt zunächst orientierungslos und suchte nach einer beruflichen Existenz. Schließlich griff er die im Ersten Weltkrieg praktizierte Leidenschaft auf: das Fotografieren. Als Autodidakt hatte er beeindruckende Fotografien von der Front gemacht meisterhaft visualisiert und mit einer journalistischen Handschrift verbunden. Am 3. März 1920 eröffnete der 20-jährige Kriegsveteran in Reutlingen ein "Photohandels-Haus", Ende 1928 wechselte er als erfolgreicher Fotograf nach Tübingen.

Die Ausstellung konzentriert sich überwiegend auf die Reutlinger Zeit. Kleinfeldt gewann schnell einen Ruf als Architekturfotograf. Aufträge kamen von renommierten Kunden wie der Textfabrik Gminder, den Bruderhausanstalten Gustav Werner oder dem Geschäftshaus Hauxt, aber auch von überregionalen Verlangen. In seinem erfolgreichen Postkartenverlag vermarktete er die pittoreske Reutlinger Altstadt genauso wie die karge Schönheit der Schwäbische Alb oder den stillen Reiz der umliegenden Gemeinden im Echaz- und Ermstal. Mit wachem Blick dokumentierte er zudem den Alltag in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus: Straßenbau, Kartoffelernte, Trachtenumzüge, Manöver der Wehrmacht - bis hin zu den Aufnahmen der zerstörten Reutlinger Altstadt im Frühjahr 1945.

Über 200 Fotografien aus dem facettenreichen Werk des Fotografen Walter Kleinfeldt präsentieren Ausstellungen und Katalog. Seine Aufnahme zeigen eine vergengene Welt: authentisch, politisch, poetisch, ruhig und pulsierend. Einen reizvollen Konrast dazu bieten jene Bilder, die sein Sohn Volkmar Kleinfeldt in den letzten Jahren von denselben Standorten wie sein Vater gemacht hat - Gegenwart trifft auf Vergangenheit.