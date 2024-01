Heimatgeschichtlicher Abend zum Stadtfeiertag 2024

Das Handwerk in Crailsheim und das Ende des Landkreises Crailsheim 1973.

Heimatgeschichtlicher Abend des Stadtfeiertags 2024 mit Vorträge von Dr. Helga Steiger und Folker Förtsch.

Wieder bietet das Stadtarchiv am Heimatgeschichtlichen Abend zwei Vorträge zur Crailsheimer Stadtgeschichte. Der erste Vortrag beschäftigt sich mit der Geschichte des Handwerks in Crailsheim. Handwerker und Handwerkerinnen fertigen Dinge, die wir für unsere tägliche Existenz benötigen. Ihre Produkte befriedigen nicht nur Grundbedürfnisse, sie bilden auch die Basis für wirtschaftliche Prosperität. Im Vortrag von Dr. Helga Steiger wird die Entwicklung und Bedeutung verschiedener Gewerke in Crailsheim vorgestellt.

Im zweiten Vortrag steht die Umsetzung der Kreisreform vor 50 Jahren im Mittelpunkt, die für Crailsheim einen tiefen historischen Einschnitt bedeutete. Die Kreisreform war über mehr als ein halbes Jahrzehnt eines der umstrittensten Themen der Landespolitik und hat im Ergebnis die Landkarte Baden-Württembergs tiefgreifend verändert. Folker Förtsch stellt den Ablauf der Kreisreform in Bezug auf den früheren Kreis Crailsheim dar und beleuchtet die Umstände und Bedingungen seiner Auflösung und "Übernahme" in den neuen Großkreis Schwäbisch Hall. Der Vortrag geht auch der Frage nach, ob es eine Chance für den Erhalt des Landkreises oder des Kreissitzes in Crailsheim gegeben hat.