Heimatkundlicher Abendspaziergang

Unser Bündnis Mitglied Peter Lucke erzählt von den Besonderheiten des "Sperbelhau" Waldes in dem es innerhalb eines Quadratkilometers so manches zu entdecken gibt:

Zehntsteine, einen Dachsbau, einen Blick auf drei vollkommen verschiedene Landschaftstypen, einen zugewachsenen Hohlweg, eine schichtenreiche Kiesgrube, die Bismarcksruhe und den "Lutzstein" (1970).

Außerdem erfahren wir etwas über einen Schatzfund (1862) und einen Akt der „Siegerwillkür" (1945). Schließlich berichtet uns Peter Lucke über den Mord an einem Schneidergesellen (1709), den damaligen Gerichtsprozess und das bis heute vorhandene Sühnekreuz „Schneiderstein".

Nach dessen Besichtigung gibt es auf einer Streuobstwiese in der Nähe Gelegenheit beim Gespräch zusammenzusitzen, zu grillen oder das selbst mitgebrachte Vesper zu verzehren.

Verschiedene Getränke können vor Ort erworben werden