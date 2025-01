Heimatlos auf Hoher See - Die Irrfahrt der St. Louis

Der Überseedampfer „St. Louis“ der Hamburg-Amerika-Linie ist der Stolz der HAPAG und zählt zu den schnellsten, größten und luxuriösesten Passagierschiffen der Welt. Im Sommer 1939 wird ihm eine besondere Passage zugewiesen: Er soll von Hamburg nach Havanna fahren. Im Frühjahr 1939 hatte die HAPAG für diese „Sonderfahrt“ bei jüdischen Organisationen geworben. 937 Männer, Frauen und Kinder, die hoffen, mit dieser Reise den Schrecken des Naziterrors in Deutschland zu entfliehen, buchen diese Fahrt. Mit ihrem Ticket erhalten sie die Zusicherung, nach Kuba einreisen zu können. Kurz vor Abfahrt des Schiffes erklärt die kubanische Regierung alle Landepermits für ungültig.

Doch davon weiß an Bord niemand, als die „St. Louis“ am 13. Mai 1939 im Hamburger Hafen ablegt. 14 Tage später erreicht sie den Hafen von Havanna. Doch als man mit der Ausschiffung beginnen will, erscheinen bewaffnete Männer in Uniform und hindern die Menschen daran, von Bord zu gehen. Alle Verhandlungs- und Vermittlungsversuche scheitern. Die „St. Louis“ muss den Hafen wieder verlassen. So steuert Kapitän Schröder einen Hafen nach dem anderen an – überall wird er abgewiesen. Die Fahrt wird zur Odyssee auf dem Atlantik. Als selbst die Vereinigten Staaten von Amerika in Florida den Landgang verweigern, sieht es so aus, als müsste das Schiff zurück nach Deutschland – für die meisten wäre das der sichere Tod …

Basierend auf den Erinnerungen des Kapitäns Gustav Schröder und basierend auf dem Drehbuch ihres Dokudramas „Die Ungewollten“ erzählen Susanne Beck und Thomas Eifler die Geschichte der Irrfahrt der „St. Louis“.