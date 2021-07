Heimatsound Open Air 21

Lebensqualität ist ein lauer Sommerabend mit handgemachter Musik unter freiem Himmel. Was die Alhambra für Granada, ist der Wartturm für Buchen. Warum also in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. Der atemberaubende Panoramablick über den Odenwald und viel frische Luft, Buchen, am östlichen Tor des Odenwaldes gelegen hat es, das besondere Etwas - hier ist die Musik! Die Initiative »Welt-Musik-Stadt-Buchen« veranstaltet zusammen mit der Firma Häfner-Veranstaltungstechnik die zweite Auflage des beliebten Heimat-Sound Open Airs.

Es ist das Heimspiel der Weltenbummler und Buchener Band Café del Mundo. Man bringt sich eine Decke mit, nimmt Platz oder feiert das Leben stehend in sommerlicher Leichte zur Gitarren-Musik von Café del Mundo.