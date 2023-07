HEIMATSOUND Symphonic 2023

Café del Mundo & Neue Philharmonie Frankfurt unter der Leitung von Richard Balcombe, London

Lebensqualität ist ein lauer Sommerabend mit handgemachter Musik unter freiem Himmel. Was die Alhambra für Granada, ist der Wartturm für Buchen. Der atemberaubende Panoramablick über den Odenwald ist der eigentliche Star des Abends. Hier ist die Musik schon lange vor der ersten Note - unsere Heimat hat Sound! Und der hat es in sich: Café del Mundo spielt „Symphonic“, die konzertante Welturaufführung des gerade in London zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommenen Albums unter der Leitung von Richard Balcombe.

Die Initiative "Welt-Musik-Stadt-Buchen" veranstaltet zusammen mit der Firma wake-up-Veranstaltungstechnik 2023 die vierte Auflage des Heimat-Sound Open Airs am Wartturm für Musikliebende aus nah und fern, klein und groß. An einem Sommerabend in einzigartiger Natur über den Dächern Buchens zu musizieren, das ist für Café del Mundo ein emotionales Jahres-Highlight. Man bringt sich eine Decke mit, nimmt Platz oder feiert das Leben in tänzelnder Leichtigkeit zur Musik von Café del Mundo.

Die Produktion dieses Konzert-highlights können wir durch unsere starken Partner und Sponsoren realisieren. Vielen Dank!

1.ooo Stühle sind vorhanden, können auch selbst mitgebracht werden. Unser Musikfestival ist klimabewusst. Optimal nimmt man das Rad oder den 10-minütigen Fußweg von der Stadt herauf und verzichtet auf das Auto. Einlass auf das Gelände ist ab 18Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

"Gemeinsam ausgelassen Musik zu erleben, schenkt uns eine Ahnung vom Schönsten, das in uns Menschen lebt. Musik hilft uns, den Horizont von Hoffnung, Liebe und positiver Kraft zu empfinden. Kommt uns besuchen in Buchen!"