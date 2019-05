Heimattage Baden-Württemberg: BWegt

Gemeinsam sportlich aktiv werden, das ist das zentrale Motto an diesem Wochenende. Auftakt bildet freitags der alljährliche Winnender Schultriathlon im und um das Wunnebad.

Für den gemütlichen Ausklang an diesem Freitagabend sorgt das Open-Air Kino im Wunnebad. Am Samstag wird es verschiedene sportliche Aktionen rund um das Stadion mit Beteiligung der Winnender Sportvereine geben. Hier kann Winnender Sportangebot aktiv erlebt und ausprobiert werden. Am Abend sorgt die Beach-Party im Wunnebad für einen unterhaltsamen Abschluss des Tages. Sonntags öffnen die großen Winnender (Gesundheits-) Institutionen um das Stadion ihre Türen und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen.