Heimerdinger Klassik Open-Air mit den STUTTGARTER SALONIKERN und Dominique Dethier

Ein weiteres Konzert aus der Reihe „Kultur im Stadtteil“ steht an!

Klassik unter freiem Himmel konnte das Publikum bereits 2023 in Hirschlanden, 2024 in Schöckingen und 2025 nun in Heimerdingen erleben, dieses Jahr als Picknick-Konzert mit den STUTTGARTER SALONIKERN und Dominique Dethier.

Das Salonorchester um Kapellmeister Patrick Siben versteht es, mit seinen Programmen mitzureißen und mit unverwechselbarem Charme und Witz durch ein Konzert zu führen, das von Klassik, Operette, Walzer und Early Jazz bis zu Swing und Latin reicht: perfekt gespielt und aufregend inszeniert! Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, weil die Stuttgarter Saloniker prinzipiell "unplugged"- also rein instrumental spielen.

Als Special Guest, begleitet von den STUTTGARTER SALONIKERN, tritt die Konzert- und Opernsängerin Dominique Dethier mit berühmten Arien aus Oper und Operette auf.

Die mobile Cocktailbar "Meschugge" sorgt für leckere Cocktails und Softgetränke - das eigene Picknick darf gerne selbst mitgebracht werden.