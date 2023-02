Heimische Bäume: Die Ulme

Die Ulme ist ein Baum im Verschwinden- Noch vor wenigen Jahrzehnten als stattlicher Dorfbaum weit verbreitet, leidet sie unter einer grassierenden Krankheit, die inzwischen dafür gesorgt hat, dass die Ulme eine nahezu unbekannte Baumart geworden ist.

Tatsächlich ist sie nur noch in einzelnen, meist jüngeren Exemplaren im Wald zu finden. Aber wir besuchen ein paar berühmte historische Ulmen (nicht nur in Hirsau) und hören ihre Geschichten. Drei Arten gibt es bei uns, alle haben den asymmetrischen schiefen Blattgrund als gut erkennbare Gemeinsamkeit, aber man muss sie suchen, sie sind selten und meist gut versteckt. Außerdem fragen wir nach: Was hat die Ulme mit dem Weinanbau zu tun? Und mit Pippi Langstrumpf?

Referent: Jörg Brucklacher