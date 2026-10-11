Heimkämpfe der RED DEVILS Heilbronn

Doppelte Power auf der Matte: Erlebe die RED DEVILS Heilbronn live!

Wenn die Matten ausgerollt werden, verwandelt sich die Römerhalle in einen Hexenkessel! Am großen Heimkampftag kämpfen gleich zwei Teams der RED DEVILS Heilbronn um wichtige Punkte, spektakuläre Wertungen und packende Schultersiege.

Den Auftakt macht die 2. Mannschaft in der Bezirksliga: Hier treffen hungrige Nachwuchstalente und erfahrene Allrounder auf starke regionale Konkurrenz. Direkt im Anschluss übernimmt die 1. Mannschaft in der Verbandsliga die Matte und sorgt für hochklassigen Ringsport, pure Dramatik und mitreißende Zweikämpfe im Freistil und griechisch-römischen Stil.

Egal ob pfeilschnelle Angriffe, spektakuläre Würfe oder taktische Finesse bis zur letzten Sekunde – erlebe die Faszination Ringsport hautnah am Mattenrand und unterstütze die Heilbronner Ringer bei ihren Heimkämpfen!

Weitere Infos auf www.reddevils-heilbronn.de