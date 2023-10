Heimkampf: Bundesliga-Ringen

Die Ringer der Red Devils Heilbronn zählen zu den sportlichen Aushängeschildern der Groß- und Universitätsstadt Heilbronn.

Als einziger Erstligist und Bundesligist in Heilbronn entwickelten sich unsere Heimkämpfe in der Römerhalle in den letzten Jahren zu packenden Events mit großem Unterhaltungsfaktor. Gedimmte Hallenbeleuchtung mit Nebel- und Lichtshows, Cheerleader, Tanzshows, Live-Musik und Kämpfe mit Gegnern aus der Weltspitze machen unsere Heimkämpfe zu einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Fans.