Was geschieht, wenn Menschen trotz aller Härte der Gesellschaft an das Gute glauben?

Heimkehr erzählt von zwei jungen Menschen deren Geschichte durch die Abgründe des 19. und 20. Jahrhunderts führt und stellt Fragen, die bis heute nichts von ihrer Dringlichkeit verloren haben.

Im Zentrum steht Hans Werner Henzes intensiv-expressive Vertonung eines Monologs des Fürsten Myschkin aus Dostojewskis Der Idiot, in poetische Sprache gefasst von Ingeborg Bachmann. Myschkin, beseelt von Mitgefühl und Menschlichkeit, scheitert schließlich an einer Welt, die seiner Güte keinen Platz lässt.

Dem gegenüber steht ein eigens für das JCOM (Jewish Chamber Orchestra Munich) entstandener Text des ungarischen Schriftstellers Lajos Parti-Nagy, inspiriert von Imre Kertész’ Roman eines Schicksallosen. Ausgehend von den Erlebnissen heimkehrender Überlebenden der Shoah in eine Gesellschaft, die sich mit der eigenen Vergangenheit und Verstrickung nicht befassen will, entspinnt sich ein Gespräch über Erinnerung und Verdrängung, Zugehörigkeit und Fremdheit, über die Frage, wie Heimkehr möglich sein kann, wenn nichts mehr ist wie zuvor.

Die für diesen Abend komponierte Musik von Judit Varga verbindet die Szenen zu einem eindringlichen Ganzen.

Heimkehr vereint Musiktheater, Schauspiel und Literatur zu einem außergewöhnlichen Bühnenerlebnis voller Intensität und emotionaler Kraft.