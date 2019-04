Heimliche Brandstifter für Entzündungen

Chronisch-entzündliche Erkrankungen nehmen an Häufigkeit zu. Sie haben eine hohe Relevanz durch den starken Leidensdruck der Patienten. Aber was sind die verschiedenen Ursachen für entzündliche Erkrankungen? Und wie steht die körperliche Gesundheit mit Ernährung im Zusammenhang? Wie kommt es zu chronischen Entzündungen und was kann man für sich und seine Nächsten tun? Diesen und weiteren Fragen zu Heilung, Linderung, Prävention vieler Krankheiten des modernen Menschen widmet sich der Vortrag. Dazu bietet er einen Überblick zu dem verwirrenden Dschungel von Ernährungstipps-/Trends und Diäten.