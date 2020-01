Heimliche Untermieter - Allerlei Getier zwischen Keller und Dach

Alleine zu Hause? Von wegen! Da fühlen sich noch ganz andere wohl. Eigentlich sind Wohnungen in puncto Organismenzahl lebensfeindliche Stätten. Aber einige finden hier immer wieder ihre ökologische Nische. Was sind das für ungebetene Gäste, die Wohnung und Vorräte mit uns teilen? Wo leben sie? Wie sehen sie aus? Was fressen sie? Sind sie schädlich oder sogar gefährlich oder einfach nur lästig? Und was kann man tun um sie loszuwerden? Wer weiß, mit wem er es zu tun hat und welche Gewohnheiten sie hegen, ist jedenfalls schon mal ein ganzes Stück weiter. Eine Führung über die treuen Begleiter des Menschen.