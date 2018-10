"Heimschnee" Filmvortrag von Bergkult

„Heimschnee - Alles begann, als sich die Dinge änderten“

Über drei Jahren drehte eine neunköpfige Tiroler Gruppe an dem innovativen Filmprojekt „Heimschnee“. Im Vordergrund stehen dabei spektakuläre Freerideski- und Snowboardaufnahmen. Die Weltpremiere war am 20. Oktober 2016 in Innsbruck.

Der Film handelt von einer fünfköpfigen Gruppe, die abseits jeglicher Zivilisation ein Aussteigerleben führt und versucht, ihren eigenen Traum, fernab jeglicher Konventionen, zu leben. Neben der unablässigen Suche nach perfektem Schnee und abenteuerlichen Abfahrten in unberührten Regionen, stellt diese Art zu leben auch eine Bewährungsprobe der einzelnen Gruppenmitglieder dar. So beginnt schon bald der Traum von Freiheit und Unabhängigkeit kleine Risse zu bekommen. „Alles begann, als sich die Dinge änderten“ deutet auf eine spannungs- und emotionsgeladene Geschichte hin. Jeder Höhenmeter wird selbst bewältigt, innovative und richtungsweisende Elemente versprechen auch für Freeridekenner interessante Inhalte. Zum Beispiel gibt es einzigartige Alternativen zu Skidoo und Heli, nämlich ein Husky Gespann und einen Heißluftballon. Ebenso kann man auch mit dem Kajak durch den Tiefschnee fahren. Schlussendlich ist es vor allem die dahinterliegende Geschichte, die bewegt und von Authentizität zeugt.Wir wünschen Ihnen viel Spaß und spannende Minuten bei einem außergewöhnlichem Film.