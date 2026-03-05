Heimspiel der Fußballabteilung im Burgwiesenstadion

Heimspiel der Fußballabteilung des TV Niederstetten. Zu jedem Heimspiel lädt die Fußballabteilung des TV Niederstetten herzlich ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Der Ausschank sowie das Sportheim sind geöffnet und bieten Speisen und Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Kommt vorbei, unterstützt unsere Mannschaft und verbringt ein paar gesellige Stunden bei uns!

TV Niederstetten 2 - SV Wachbach 2 13:00 Uhr TV Niederstetten - TSV Kupferzell 15:00 Uhr