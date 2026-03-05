Heimspiel der Fußballabteilung im Burgwiesenstadion

Burgwiesenstadion Niederstetten Burgwiesenweg, 97996 Niederstetten

Heimspiel der Fußballabteilung des TV Niederstetten. Zu jedem Heimspiel lädt die Fußballabteilung des TV Niederstetten herzlich ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Der Ausschank sowie das Sportheim sind geöffnet und bieten Speisen und Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Kommt vorbei, unterstützt unsere Mannschaft und verbringt ein paar gesellige Stunden bei uns!

TV Niederstetten 2 - SV Wachbach 2 13:00 Uhr TV Niederstetten - TSV Kupferzell 15:00 Uhr

Info

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Sport & Bewegung
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