Heimspiel für Haltung - Charity-Gala

Seien Sie Teil eines besonderen Abends bei der ersten Charity-Gala des VfB Stuttgart. Direkt auf dem Rasen der MHP Arena, dort wo Leidenschaft, Engagement und Verantwortung aufeinandertreffen. Menschen aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft treffen aufeinander – für einen Abend, der Wirkung entfaltet.
Key Voices
- Dietmar Allgaier | Präsident | VfB Stuttgart 1893 e.V.
- Christian Gentner | Sportdirektor | VfB Stuttgart
- Sebastian Hoeneß | Cheftrainer | VfB Stuttgart
- Joachim Löw | Weltmeistertrainer
- Nadia Murad | Friedensnobelpreisträgerin und UN-Sonderbotschafterin
- Deniz Undav | Spieler | VfB Stuttgart
- Alexander Wehrle | Vorstandsvorsitzender | VfB Stuttgart 1893 AG
- Fabian Wohlgemuth | Sportvorstand | VfB Stuttgart 1893 AG
Das Programm
Neben inspirierenden Gesprächen und bewegenden Begegnungen wird der Abend von ausgewählten musikalischen und künstlerischen Beiträgen begleitet, die dem Programm besondere Akzente verleihen. Der Abend beinhaltet zudem ein hochwertiges Dinner mit passenden Getränken – serviert an festlich gedeckten Galatischen. Eine Live-Auktion exklusiver Exponate und Erlebnisse zugunsten der VfB-Stiftung runden das Programm ab.