Heimspiel für Haltung - Charity-Gala

Seien Sie Teil eines besonderen Abends bei der ersten Charity-Gala des VfB Stuttgart. Direkt auf dem Rasen der MHP Arena, dort wo Leidenschaft, Engagement und Verantwortung aufeinandertreffen. Menschen aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft treffen aufeinander – für einen Abend, der Wirkung entfaltet.

Key Voices

Dietmar Allgaier | Präsident | VfB Stuttgart 1893 e.V.

Christian Gentner | Sportdirektor | VfB Stuttgart

Sebastian Hoeneß | Cheftrainer | VfB Stuttgart

Joachim Löw | Weltmeistertrainer

Nadia Murad | Friedensnobelpreisträgerin und UN-Sonderbotschafterin

Deniz Undav | Spieler | VfB Stuttgart

Alexander Wehrle | Vorstandsvorsitzender | VfB Stuttgart 1893 AG

Fabian Wohlgemuth | Sportvorstand | VfB Stuttgart 1893 AG

Das Programm

Neben inspirierenden Gesprächen und bewegenden Begegnungen wird der Abend von ausgewählten musikalischen und künstlerischen Beiträgen begleitet, die dem Programm besondere Akzente verleihen. Der Abend beinhaltet zudem ein hochwertiges Dinner mit passenden Getränken – serviert an festlich gedeckten Galatischen. Eine Live-Auktion exklusiver Exponate und Erlebnisse zugunsten der VfB-Stiftung runden das Programm ab.