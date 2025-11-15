Seid dabei, wenn wir die Gartenlaube mit allem füllen, was deutschsprachige Musik zu bieten hat.
Von mitreißenden Beats bis zu den größten Hits - dieser Abend wird ein absoluter Banger!
Info
Laube Heilbronn Viehweide 13 Heilbronn
Partys & Clubs
Deutschrap, Pop & Elektro – die fettesten Tracks, die jeder kennt!
Laube Heilbronn Viehweide 13 Heilbronn
Seid dabei, wenn wir die Gartenlaube mit allem füllen, was deutschsprachige Musik zu bieten hat.
Von mitreißenden Beats bis zu den größten Hits - dieser Abend wird ein absoluter Banger!
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH