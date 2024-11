Im Dezember geht es gleich 2 Mal rund für die FRISCH AUF Frauen in der EWS Arena.

Zum Ende des Jahres wird es für die FRISCH AUF Frauen nochmal spannend in der EWS Arena. Auch hier freuen wir uns wieder über zahlreiche Zuschauer, die uns tatkräftig unterstützen.

Es geht am 22.12.24 um 16 Uhr gegen VfL Oldenburg und am 30.12.24 um 19 Uhr gegen Thüringer HC rund in der EWS Arena.

Kommen Sie vorbei.