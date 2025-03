So langsam neigt sich die Saison der FRISCH AUF Frauen dem Ende zu. Es stehen noch 2 geplante Heimspiele in der EWS Arena an.

Kommen Sie nochmal in die EWS Arena und feuern unsere FRISCH AUF Frauen bei Ihren letzten beiden Heimspielen an.

Wir spielen am Mittwoch, 19.03.2025 um 19 Uhr gegen den Buxtehuder SV und am Samstag, 05.04.2025 um 19 Uhr gegen den HSG Blomberg-Lippe.

Wir freuen uns, wenn Sie in die Halle kommen und wir nochmal richtig Stimmung haben