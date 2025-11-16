Heimsuchung

Ein Grundstück an einem märkischen See. Schauplatz unterschiedlichster
Schicksale. Fast ein Jahrhundert deutsche Geschichte, von der Weimarer
Republik bis zur Nachwendezeit wird lebendig – denn dieser Ort sieht
Menschen kommen und gehen. Pläne, Träume, Scheitern, Flucht, Neuanfang.
Die Menschen, die dort leben, hinterlassen Spuren und werden von diesem
Fleck Erde geprägt, getrieben, und vertrieben. Der Boden, die
Pflanzenwelt und ein scheinbar altersloser Gärtner sind die Konstanten
in dieser Geschichte.
Ein Theaterabend über das Suchen eines äußeren und inneren Heims, und über Heimsuchungen, denen man nicht entfliehen kann.