Heimsuchung

Ein Grundstück an einem märkischen See. Schauplatz unterschiedlichster

Schicksale. Fast ein Jahrhundert deutsche Geschichte, von der Weimarer

Republik bis zur Nachwendezeit wird lebendig – denn dieser Ort sieht

Menschen kommen und gehen. Pläne, Träume, Scheitern, Flucht, Neuanfang.

Die Menschen, die dort leben, hinterlassen Spuren und werden von diesem

Fleck Erde geprägt, getrieben, und vertrieben. Der Boden, die

Pflanzenwelt und ein scheinbar altersloser Gärtner sind die Konstanten

in dieser Geschichte.

Ein Theaterabend über das Suchen eines äußeren und inneren Heims, und über Heimsuchungen, denen man nicht entfliehen kann.