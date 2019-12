Heimvernetzung mit der Fritz!Box

Viele besitzen eine Fritz!Box – einer der beliebtesten Internet Router in Deutschland - wissen aber nicht, was in dieser kleinen "Box" alles steckt. Sie kann nicht nur die Verbindung zum Internet herstellen, sondern ist zusätzlich eine kleine Telefonanlage mit vielen nützlichen Funktionen. WLAN, Anrufbeantworter, Fax, Kindersicherung uvm. lassen sich sicher und komfortabel einrichten und steuern.

Inhalte:

-Grundlagen zum Thema DSL

-DSL-Router (FRITZ!Box) anschließen und einrichten

-WLAN (Funknetzwerk) einrichten und schützen

-Telefonieren über das Internet

-Anrufbeantworter (Voice2Mail)

-Faxempfang (Fax2Mail)

-Nützliche Sonderfunktionen und Erweiterungen

Dieser Kurs richtet sich an Einsteiger in die Heimvernetzung.