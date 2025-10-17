Hasa Heiners Allstar Attraction

Wie der Name erahnen lässt, betreibt HASA „umbenannte Raumfahrt“ und wartet mit Reggae, Funk und Space-Balladen aus der süddeutschen Galaxie auf.

Originell, tanzbar und garantiert abgefahren! Sprachverspielte, einfühlsame Songs, aber auch virtuose Instrumentals steigen mittels der Urkraft des Elektrons in ungeahnte Höhen auf. Das schlägt sich in der Liebe zu facettenreicher Musik und multimedialer Inszenierung, gewürzt mit feinsinnigem Humor, und einem Hang zu handfester, multimedialer Psychedelik nieder.

Persönlich Erlebtes, Erahntes und frei Erfundenes aus den schier unendlichen Weiten des Tübinger Umlands lässt sich mittels des lokalen Idioms durchaus poetisch vermitteln. Und für Auswärtige oder Aliens liefert HASAs „Verklickerer“ die Essenz der Lyrics auch in Echtzeit auf Englisch.

HASA ist Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022, Fazit der Jury: „So erfrischend anders, so perfekt und so gekonnt aus der Spur hängend!“