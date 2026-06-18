Heinrich del Core – Juhuu, meine Frau wird Oma

Wenn Heinrich Del Core in seinen roten Schuhen seine Alltagsgeschichten erzählt, dann möchte man ausrufen: „Hör mir auf!

Das ist doch nie und nimmer passiert, das hat er sich doch nur ausgedacht!“

Aber all diese Begebenheiten, über die wir so ungläubig und herzhaft lachen können, sind von ihm original selbst erlebt.

Und jetzt ist es so weit. Heinrich wird Opa und viel wichtiger: seine Frau wird Oma! Darauf hat sie sich schon so lange gefreut!

Heinrich Del Core ist ein Magnet, der skurrile Alltagssituationen anzieht und die er uns dann mit seinem unnachahmlich knitzen Charme präsentiert.

Freuen Sie sich auf lebendige Stunden mit einem mitreißenden Darsteller – auf einen unvergesslichen Abend im Naturtheater Grötzingen!