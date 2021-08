Glück g’habt! – wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer raus kommt. Glück hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig gehabt – das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag: absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich.