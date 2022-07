Miss Rockester - Dieser Moment

„Es ist an manchen Stellen dieses Planeten so dunkel geworden, dass jeder Lichtstrahl den Ausschlag geben kann. Gut, dass Miss Rockester singt und noch ein Weilchen die Welt in Harmonie hält.“ Musikmagazin Schall

Miss Rockester

Seit nun mehr 9 Jahren ist die Protagonistin und Komponistin Silvana Mehnert (Mitglied des Vocalensembles www.medlz.de) auch solistisch unter dem Namen MISS ROCKESTER unterwegs. In dieser Zeit hat die deutschsprachige Pop-Poetin drei Alben veröffentlicht, „A ride on either side“ (2014), „Songs, poems & stars“ (2017) und „Dieser Moment“ (2020) – alle gefüllt mit Liedern, deren Handschrift für Musikliebhaber mittlerweile unverkennbar ist.

Handgemacht mit Herz

Ihre Songs bestechen durch Natürlichkeit, Intimität und einer riesigen Portion Herzenswärme. Egal ob Eigenkomposition, Gedichtvertonung oder musikalische Erinnerung, jedes Werk wird unter ihrer Feder zu einem Kleinod, welches direkt in die Seele des Zuhörers fließt.

Mit ihrer einfühlsamen und wandelbaren Stimme kann sie Geschichten erzählen, Hoffnung schenken, Mut machen und die Seele zum Lachen bringen.

Ihre Texte sind ehrlich, intim und von einer stillen Melancholie durchwoben, die den Hörer einfach in ihren Bann zieht. Von zartschimmernden Tönen, über eindrucksvolles Timbre, bis hin zu starkem Stimmvolumen erstreckt sich ihre charaktervolle Klangdimension.

TRIO

Das MISS ROCKESTER Trio vervollkommnen der versierte Gitarrist Thomas Hübel (MANINA) und der Ausnahme-Perkussionist Michael Gramm (Julvisor). Zusammen sind sie eine heiße Empfehlung für laue Sommernächte zum Träumen und Genießen.

www.miss-rockester.com