Heinrich del Core: Juhu, meine Frau wird Oma

„Juhuu, meine Frau wird Oma!“ heißt das neue, ebenso kurzweilige wie pointenreiche Programm des Kabarettisten und Comedians.

Und die neuen, skurrilen Alltagsgeschichten hat sich Del Core nicht ausgedacht, er hat sie alle selbst erlebt! Dem Publikum präsentiert er sie mit dem ihm eigenen, unnachahmlich knitzen Charme.

Heinrich wird Opa! Viel wichtiger noch: seine Frau wird Oma! Von heute auf morgen ist Del Cores Welt eine andere. Er kauft einen Kinderwagen, der so viel kostet wie früher ein Mofa und heute ein Thermomix. Er lädt für seine Frau Baby-Apps herunter und backt für familieninterne Kaffeekränzchen Mutterkuchen. Dabei hört sich “Opa” für ihn schon sehr alt an, Denn Heinrich fühlt sich definitiv noch jünger - außer vielleicht morgens beim Aufstehen.

Absurdes passiert weiterhin überall, im Urlaub, an der Käsetheke oder im ehelichen Schlafzimmer. Heinrich Del Core zaubert daraus ein ultimativ lustiges Programm. Und trotz aller Veränderungen in seinem Leben wird dies ein typischer Heinrich-Del-Core-Abend. Schließlich sagt er selbst: “Meine Frau wird Oma, aber ich bleib’ der Alte.“