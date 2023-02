„Glück g’habt!“ hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig – und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Er nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den Alltag – absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten im Handgepäck, unzählige Lacher und eine Menge Humor inbegriffen! Der halbe Restitaliener versteht es, mit seiner sympathischen schwäbischen Leichtigkeit die Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben und dabei Dolce Vita und schwäbische Tugenden so perfekt miteinander zu vereinen, dass das Publikum im K sofort in seinen Bann gezogen wird und seinem Charme nicht entkommt. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz.