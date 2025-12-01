Heinrich Del Core - "Advent Advent und jeder rennt"

Advent, Weihnachten, Silvester, Neujahr – ein Fest jagt das andere im letzten Monat des Jahres.

Kränze binden, Kerzen aufstellen, Geschenke erörtern, suchen, kaufen, einpacken, Baum muss her, will geschmückt sein mit Christbaumschmuck aus dem Keller, der bei dieser Gelegenheit – sagt die Frau – mal aufgeräumt werden müsste… Da will man als Mann aus-nahmsweise einmal im Jahr lieber bügeln und unter anderem darüber nachsinnen, ob „schwäbisches Schenken“, also Nichts-mehr-Kaufen, nicht besser wäre und ob man sich nicht vielleicht auf die angenommenen Pakete für die Nachbarn beschränken sollte. Und zu alldem beginnt nun auch noch die „Bredle“-Bäckerei, dessen Versteck am Heiligabend fie-berhaft gesucht werden wird. Quasi wie Ostern! Wie dem auch sei: Heinrich del Core fügt sich. Und dann fällt die Familie ein. Früher aß man, was auf den Tisch kam, heute ist der Sohn Vegetarier, seine Freundin vegan, die Tochter hat eine ausgeprägte Latzhosen-Intoleranz und die Frau tut auch schon Milch in den Zucker…

Heinrich del Core, Sohn eines Italieners und einer Schwäbin, nimmt die ZuschauerInnen mit auf eine Reise durch den Dezemberalltag. Mit seinen herrlich komischen Geschichten und dem Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz weiß er sein Publikum zu über-zeugen. Der mehrmals ausgezeichnete Kabarettist schafft eine wunderbare Nähe zu seinem Publikum. Mit dem will man befreundet sein!